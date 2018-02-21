Тренер Татьяна Тарасова назвала Медведеву "человеческим гением"

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер России, также наблюдала за прокатом Алины Загитовой и Евгении Медведевой на Олимпиады. По мнению тренера, борьба между девушками была максимально интересна, а их прокат отточен до самых мелочей. Тем не менее, Тарасова заявила, что Медведева - великий человеческий гений.

Николай Офицеров

Тренер заявила, что не думала о том, перебьет ли Загитова установленный Медведевой мировой рекорд, ведь она не думала о нем в принципе. Ее значительно больше интересовало, как именно девушки откатают и сделали они это на высочайшем уровне, как выразилась Тарасова, «максимально для себя». Комментируя высказанное Медведевой недовольство, Тарасова заявила, что впереди у фигуристки еще выступление в грядущую пятницу.», - заявила Тарасова.Татьяна Тарасова отметила также и то, что бороться Медвевой будет весьма сложно - она поняла это практически сразу, увидев чистый прокат Загитовой.