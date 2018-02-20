Плохому выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018 нашли объяснение

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему российские биатлонисты выступили отвратительно на Олимпиаде-2018 в Пченчхане. По мнению специалиста, винить в этом нужно руководителей, спортсмены в неудаче играют второстепенную роль.

Домбровский Сергей

В России есть достойные атлеты, но они не попали на Игры. Сейчас интересное время, когда никто не несет персональной ответственности. В итоге эксперты с огромным опытом предпочитают отмалчиваться, не дают советов, хотя видят конкретные проблемы российского спорта. По мнению Тихонова, Александр Кравцов доверился не тем людям, и его ошибка привела к падению международного авторитета РФ.В этом году Россию на Играх представляли четыре биатлониста. Лучший результат показала Татьяна Акимова, заняв 15 место. Столь провальным выступление спортсменов из России не было никогда. Атлеты дали прекрасный повод поговорить о том, что результаты ухудшились до критического уровня после того, как МОК отстранил биатлонистов из РФ, применяющих допинг.