Плохому выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018 нашли объяснение

В России есть достойные атлеты, но они не попали на Игры. Сейчас интересное время, когда никто не несет персональной ответственности. В итоге эксперты с огромным опытом предпочитают отмалчиваться, не дают советов, хотя видят конкретные проблемы российского спорта. По мнению Тихонова, Александр Кравцов доверился не тем людям, и его ошибка привела к падению международного авторитета РФ.
В этом году Россию на Играх представляли четыре биатлониста. Лучший результат показала Татьяна Акимова, заняв 15 место. Столь провальным выступление спортсменов из России не было никогда. Атлеты дали прекрасный повод поговорить о том, что результаты ухудшились до критического уровня после того, как МОК отстранил биатлонистов из РФ, применяющих допинг.