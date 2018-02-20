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| | Плохому выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018 нашли объяснение

Плохому выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018 нашли объяснение

Вчера, 21:43
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов объяснил, почему российские биатлонисты выступили отвратительно на Олимпиаде-2018 в Пченчхане. По мнению специалиста, винить в этом нужно руководителей, спортсмены в неудаче играют второстепенную роль.

Плохому выступлению российских биатлонистов на ОИ-2018 нашли объяснение

 

В России есть достойные атлеты, но они не попали на Игры. Сейчас интересное время, когда никто не несет персональной ответственности. В итоге эксперты с огромным опытом предпочитают отмалчиваться, не дают советов, хотя видят конкретные проблемы российского спорта. По мнению Тихонова, Александр Кравцов доверился не тем людям, и его ошибка привела к падению международного авторитета РФ.

В этом году Россию на Играх представляли четыре биатлониста. Лучший результат показала Татьяна Акимова, заняв 15 место. Столь провальным выступление спортсменов из России не было никогда. Атлеты дали прекрасный повод поговорить о том, что результаты ухудшились до критического уровня после того, как МОК отстранил биатлонистов из РФ, применяющих допинг.
Домбровский Сергей
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