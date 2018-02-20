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| | Российский керлингист Крушельницкий отрицает применение допинга

Российский керлингист Крушельницкий отрицает применение допинга

Вчера, 21:06
Керлингист из России Александр Крушельницкий настаивает на том, что не применял во время участия на Олимпиаде-2018 допинг. Результаты допинг-пробы спортсмена оказались положительными.

Российский керлингист Крушельницкий отрицает применение допинга

 

Делегация от России на Олимпиаде-2018 сообщила о том, что допинг-проба керлингиста Александра Крушельницкого подтверждает прием мельдониия. При этом спортсмен настаивает на том, что сознательно не принимал допинг – препарат мог поступать в его организм без ведома Крушельницкого.

Кроме того, известно, что выявленная концентрация мельдония крайне мала и может соответствовать однократному приему допинга. Защита российского керлингиста строится на том, что препарат могли добавить в тайне в его пищу или питье.

На данный момент российским Олимпийским комитетом и Федерацией керлинга РФ инициировано крупное расследование обстоятельств случившегося. В зависимости от его результата решится вопрос участия России в церемонии закрытия Олимпийских игр 2018 года.
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