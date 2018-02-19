WADA говорит о непричастности к срыву тренировки Загитовой на Играх-2018

Джеймс Фицджеральд как представитель WADA, уведомил о том, что Всемирное антидопинговое агентство не причастно к срыву тренировок фигуристки из РФ Алины Загитовой. Прежде сообщалось, что спортсменка покинула Игры-2018 по требованию допинг-офицера.

По сообщению СМИ на 19 февраля тренировка фигуристки из РФ Алины Загитовой была прервана офицерами антидопингового агентства. От спортсменки потребовали пройти тест на допинг. Тем не менее, официальные представители WADA сделали заявление, что не причастны к данному инциденту – штат их сотрудников даже не предполагает должности для допинг-офицера.Джеймс Фицджеральд подчеркнул, что агентство не контролирует допинг-тесты, и предложил обратиться за объяснениями в олимпийский комитет. Именно оно, по сведениям представителя WADA, и отвечает за допинг-тестирование.По имеющейся у СМИ информации, допинг-офицеры взяли у Загитовой анализ крови и потребовали анализ мочи. Однако второй анализ спортсменка не смогла сдать физически «из-за нервной обстановки». Когда фигуристка в положенное время вышла на тренировку, ее попросили покинуть лед до тех пор, пока не будет сдана проба мочи.