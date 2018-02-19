Фигуристка Пападакис высказалась по поводу расстегнутого платья на соревнованиях в Пхенчхане

По словам девушки, ей было очень тяжело, потому как у нее расстегнулось платье. С Пападакис такой неприятный случай произошел впервые, она старалась постоянно быть сконцентрированной и завершить номер без иных проблем.
По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, расстегнувшийся наряд Пападакис, которая является главным кандидатом на золото в Играх в танцах на льду, играет ведущую роль в ее неудаче, атлеты делают ошибки и потеряли свой прежний кураж. Пападакис и ее партнер Сизерон заняли второе место в итоге, лидируют канадцы Моир Вирчу. Закончится Олимпиада 25 февраля.