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| | Фигуристка Пападакис высказалась по поводу расстегнутого платья на соревнованиях в Пхенчхане

Фигуристка Пападакис высказалась по поводу расстегнутого платья на соревнованиях в Пхенчхане

Вчера, 17:41
Фигуристка Габриэлла Пападакис из Франции дала комментарий по поводу момента, когда у нее расстегнулось платье во время танца на Олимпиаде. Об этом пишут спортивные СМИ.

Фигуристка Пападакис высказалась по поводу расстегнутого платья на соревнованиях в Пхенчхане

 

По словам девушки, ей было очень тяжело, потому как у нее расстегнулось платье. С Пападакис такой неприятный случай произошел впервые, она старалась постоянно быть сконцентрированной и завершить номер без иных проблем.

По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, расстегнувшийся наряд Пападакис, которая является главным кандидатом на золото в Играх в танцах на льду, играет ведущую роль в ее неудаче, атлеты делают ошибки и потеряли свой прежний кураж. Пападакис и ее партнер Сизерон заняли второе место в итоге, лидируют канадцы Моир Вирчу. Закончится Олимпиада 25 февраля.
Никита Готский
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