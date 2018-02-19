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| | В Перми состоится автограф-сессия с актерами фильма «Движение вверх»

В Перми состоится автограф-сессия с актерами фильма «Движение вверх»

Сегодня, 16:32
В Пермь приедут с визитом спортсмены, которые победили на Олимпиаде в финальной игре с командой США в 1972 году и актеры, которые сыграли роль этих спортсменов в фильме «Движение вверх».

В Перми состоится автограф-сессия с актерами фильма «Движение вверх»

 

В Перми пройдет автограф-сессия, на которой будут присутствовать легендарные баскетболисты Олимпиады 1972 года и актеры киноленты «Движение вверх», которые дадут свои интервью и автографы. Поклонники спорта и кино смогут узнать от спортсменов, как тем удалось обыграть сборную команду США на Олимпиаде 1972 года. Также услышат рассказ от актеров, как снимался фильм. Автограф-сессия пройдет в Органном зале Пермской филармонии 25 февраля с 15.00 до 17.00.

Отметим, что фильм «Движение вверх» стал очень знаменитым фильмом России и занял второе место среди рейтинга по кассовым сборам.
Пелагея Лебединская
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