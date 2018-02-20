Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

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Дерзкая и без штанов: После BAFTA Боня сразила поклонников новым образом

Не все поняли телеведущую.

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

От Редактора

Живот опустился, скоро рожать: Поклонники просят беременную Рапунцель не переживать из-за сестры

Эмоции знаменитости сказались на ее "интересном" положении. 

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| | На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублей

На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублей

Сегодня, 03:30
На обеспечение безопасности и охрану стадиона «Ростов-Арена» власти хотят потратить более 56 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублей


Астрономическая сумма не шокировала российских болельщиков. Ростовский футбольный пул примет целых четыре матча чемпионата мира по футболу в этом году.

Охранная фирма за эти деньги будет иметь массу головных болей. Во первых, будет куча документации о паспортизации целых 38 стационарных постов, плюс работа оперативной службы на топовых направлениях, чтобы избежать массовой давки в проходах, плюс работа секретной службы «в штатском», плюс оперативники на трибунах, и т.д.

Очень много обязательств на территории ответственности в тридцать девять гектаров. Однако это только надводная часть айсберга. Охранной фирме придется заниматься объектом до и после Мундиаля – 2018. Срок договора определен с 9 марта по 31 декабря.

Бизнесмены хотят освоить государевы деньги, но сильно много конкретики в условиях договора и непомерные штрафы за их невыполнение.
Сергей Денисов
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