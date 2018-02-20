На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублей

На обеспечение безопасности и охрану стадиона «Ростов-Арена» власти хотят потратить более 56 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Сергей Денисов

Астрономическая сумма не шокировала российских болельщиков. Ростовский футбольный пул примет целых четыре матча чемпионата мира по футболу в этом году.Охранная фирма за эти деньги будет иметь массу головных болей. Во первых, будет куча документации о паспортизации целых 38 стационарных постов, плюс работа оперативной службы на топовых направлениях, чтобы избежать массовой давки в проходах, плюс работа секретной службы «в штатском», плюс оперативники на трибунах, и т.д.Очень много обязательств на территории ответственности в тридцать девять гектаров. Однако это только надводная часть айсберга. Охранной фирме придется заниматься объектом до и после Мундиаля – 2018. Срок договора определен с 9 марта по 31 декабря.Бизнесмены хотят освоить государевы деньги, но сильно много конкретики в условиях договора и непомерные штрафы за их невыполнение.