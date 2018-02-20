На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублей

На охрану «Ростов-Арены» потратят больше 56 млн рублейСегодня, 03:30
Астрономическая сумма не шокировала российских болельщиков. Ростовский футбольный пул примет целых четыре матча чемпионата мира по футболу в этом году.
Охранная фирма за эти деньги будет иметь массу головных болей. Во первых, будет куча документации о паспортизации целых 38 стационарных постов, плюс работа оперативной службы на топовых направлениях, чтобы избежать массовой давки в проходах, плюс работа секретной службы «в штатском», плюс оперативники на трибунах, и т.д.
Очень много обязательств на территории ответственности в тридцать девять гектаров. Однако это только надводная часть айсберга. Охранной фирме придется заниматься объектом до и после Мундиаля – 2018. Срок договора определен с 9 марта по 31 декабря.
Бизнесмены хотят освоить государевы деньги, но сильно много конкретики в условиях договора и непомерные штрафы за их невыполнение.
Правительство Ростовской области проведёт ряд корректировок в постановлении властей региона относительно ограничения продажи пива на территории стадиона
По итогам 2016 года стоимость строительства «Зенит-Арены» в Петербурге не превышает 41 миллиард рублей. Об этом сообщил ответственный по подготовке к
Московские власти планируют потратить на охрану столичных больниц около семи миллиардов рублей. Об этом сообщили местные СМИ.