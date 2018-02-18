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| | Керлингист из Норвегии прокомментировал слухи о допинг-пробе Крушельницкого

Керлингист из Норвегии прокомментировал слухи о допинг-пробе Крушельницкого

Вчера, 22:52
Керлингист из Норвегии Магнус Недреготтен прокомментировал данные о положительном итоге допинг-пробы его российского коллеги Александра Крушельницкого. Он надеется, что информация не соответствует действительности.
 

Керлингист из Норвегии прокомментировал слухи о допинг-пробе Крушельницкого

 

По словам Недреготтена, данные о том, что Крушельницкий принимал мельдоний, являются на данный момент слухами. При этом он заявил, что как поклонник спорта надеется, что его коллега нее принимал запрещенное химическое вещество. При этом норвежец готов взять бронзовую награду Крушельницкого, добытую им на Олимпиаде, если дисквалификация российского керлингиста произойдет. По словам Недреготтена, норвежская сборная в состязаниях смотрела намного лучше, поэтому награда будет заслуженная.

Прежде МОК назвал ситуацию с керлингистом из РФ доказательством эффективности допингового контроля на Олимпийских играх. При этом сообщается о возможности применения химии в спорте, что вызывает у чиновников большое разочарование, несмотря на эффективный метод контроля.

Никита Готский
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