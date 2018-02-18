МОК опубликовал заявление о допинговом скандале с участием атлета из РФ

МОК высказал мнение по поводу информации о допинговом скандале в сборной российских атлетов. В заявлении комитета сообщается, что допинговое тестирование проводится независимо от решения МОК, и он не имеет права давать какие-либо комментарии, пока ведется расследование.

Татьяна Преображенская

Список участвующих в ОИ-2018 российских спортсменов был составлен МОК под руководством экс-министра Франции Валери Фурнейрон. Комиссия пригласила на Олимпийские игры только тех спортсменов, кто не вызывал подозрений. Комитет ввел строгое тестирование спортсменов перед участием в ОИ. Контролировать процесс предложили антидопинговому союзу «СпортАккорд». Особенное внимание антидопинговый комитет уделил атлетам из РФ.Как сообщалось ранее, допинговые правила были нарушены российским атлетом, имени МОК не называл, но в пресс-службы попала информация, что нарушитель, возможно, Александр Крушельницкий. Керлингиста обвиняют в употреблении мельдония. Спортсмен отрицает обвинение. В данный момент проводится расследование по данному вопросу.