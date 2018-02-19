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| | Кавани побил очередной рекорд "Пари Сен-Жермен"

Кавани побил очередной рекорд "Пари Сен-Жермен"

Сегодня, 05:20
17 февраля футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" победил "Страсбур” со счётом 5:2 в матче 26 тура чемпионата Франции. В данном матче выделился игрок "ПСЖ" Эдинсон Кавани.

Кавани побил очередной рекорд "Пари Сен-Жермен"

 

Парижанин, соответственно и участник клуба, Эдисон Кавани установил новый рекорд по дублям: теперь на его счету уже 86 голов, что на данный момент является лучшим итоговым счётом за всю историю существования клуба "Пари Сен-Жермен". Предыдущим рекордсменом был Златан Ибрагимович.

Также Кавани в недавнем интервью на канале Canal+ произнёс следующие слова: "Это нечто невероятное, я весь будто на иголках. В жизни не всем удаётся получить такое огромное количество эмоций как мне в тот момент. Я очень доволен собой и своей командой”.
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