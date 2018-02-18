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| | Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018

Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018

Сегодня, 16:29
Президент Белоруссии не оценил решение судейства во фристайле на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. Ему показалось несправедливым решение убрать белорусского фристайлиста Антона Кушнира из второй квалификации.

Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018

 

От белорусских властей уже последовало обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, с просьбой разобраться в неквалифицированном судействе. Судьями, которые не дали шанс Белоруссии завоевать золото, были швейцары, китайцы и, что очень странно, россияне.

Александр Лукашенко не стал медлить, поэтому уже получил первые ответы от президента МОК. Попытка решить все вопросы на месте с правительством Кореи не принесла желаемых результатов. Меры были приняты со всей серьёзностью. Лукашенко уверен, что немного разбирается во фристайле, поэтому готов спорить и доказывать свою правоту по вопросу выступления Антона Кушнира.
Дарья Осенина
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