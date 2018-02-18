Лукашенко не оценил решение судей во фристайле на Олимпиаде 2018

Президент Белоруссии не оценил решение судейства во фристайле на Олимпийских играх 2018 в Пхёнчхане. Ему показалось несправедливым решение убрать белорусского фристайлиста Антона Кушнира из второй квалификации.

Дарья Осенина

От белорусских властей уже последовало обращение к президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, с просьбой разобраться в неквалифицированном судействе. Судьями, которые не дали шанс Белоруссии завоевать золото, были швейцары, китайцы и, что очень странно, россияне.Александр Лукашенко не стал медлить, поэтому уже получил первые ответы от президента МОК. Попытка решить все вопросы на месте с правительством Кореи не принесла желаемых результатов. Меры были приняты со всей серьёзностью. Лукашенко уверен, что немного разбирается во фристайле, поэтому готов спорить и доказывать свою правоту по вопросу выступления Антона Кушнира.