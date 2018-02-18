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| | Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала бразильским болельщикам о Ростове

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала бразильским болельщикам о Ростове

Сегодня, 15:58
Экс-мисс России считает, что жители Ростова-на-Дону схожи с бразильцами. Виктория Лопырева в роли посла чемпионата мира по футболу навестила страну предыдущего мундиаля - Бразилию. Первый матч бразильцев пройдет именно в Ростове, где противником станет Швейцария.

Посол ЧМ-2018 Виктория Лопырева рассказала бразильским болельщикам о Ростове

 

Модель рассказала, о положительных моментах проведения ЧМ-18 в России. Матчи будут проходить в 11 городах, которые разбросаны по всем уголкам России. Виктория Лопырева считает, что ростовчане, петербуржцы и жители Казани совершенно разные люди, а также в каждом городе своя кухня и есть отличия в менталитете.

Посол ЧМ-18 отметила, что население Ростова не может нарадоваться тому факту, что в их регион приедет сборная Бразилии, потому что у футбольных фанатов появится возможность увидеть в живую Неймара. Экс-мисс России добавила, что город понравится и приезжим ценителям футбола, потому что в Ростове-на-Дону самые красивые девушки. Город имеет множество наций: греков, грузин, таджиков, украинцев и еще множество других. Там где смешиваются национальности, получаются прекрасные девушки. Ещё Виктория Лопырева считает, что Ростов отличается от другой части России. Ростовчане славятся своим дружелюбием и искренней улыбкой, а это черта жителей из Бразилии.

17 июня бразильцы выйдут на поле против сборной Швейцарии на стадионе «Ростов-Арена».
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