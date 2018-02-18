На Олимпиаде проверяют наличие собачьего мяса в продаже возле спортобъектов

В оргкомитет Олимпиады в Пхенчхане поступила информация о продаже собачьего мяса около Олимпийской деревни. Идут проверки.

Напомним, в Южной Корее, где сейчас проходят Олимпийские игры, собачье мясо считается деликатесом. Но при этом Сон Пэк Ю, представитель организационного комитета ОИ-2018 заявил, что это уже умирающая традиция. Собаки перестают быть деликатесом и многие их держат в качестве домашних питомцев.Также он отметил, что многие объекты уже проверены и нигде не обнаружена продажа собачьего мяса. Тем не менее, в регионе Канвондо, где и проходят Олимпийские игры, зарегистрировано более 200 ферм по выращиванию собак.Представитель организационного комитета заявил, что они продолжают следить за ситуацией и проверять объекты торговли, но пока ничего не обнаружили.Олимпийские игры в Пхенчхане продлятся еще неделю и завершатся 25 февраля.