Камил Стох выиграл золото в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Летающий лыжник Камил Стох заполучил золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Поляк победил на состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Никита Готский

Стоху удалось в сумме набрать за два прыжка 285,7 баллов. Серебро заполучил представитель Германии Андреас Веллингер. Бронзовая медаль в активе норвежца Роберта Юханссона. Летающие лыжники из РФ Евгений Климов и Денис Корнилов смогли занять 26-е и 29-е места соответственно. Другие отечественные спортсмены Алексей Ромашов и Михаил Назаров не попали в финальный раунд соревнований. Ранее российский двоеборец Эрнест Яхин занял 21-ю позицию послы прыжков с трамплина в Пхенчхане. Выиграл гонку австриец Франц-Йозеф Рерль.До этого сообщалось, что большая транспортная пробка парализовала дорожное движение на Олимпиаде.Коллапс привел к тому, что транспорт едет к гормногму кластерву не менее двух часов вместо стандартных 40 минут.