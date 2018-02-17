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| | Камил Стох выиграл золото в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Камил Стох выиграл золото в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

Вчера, 21:29
Летающий лыжник Камил Стох заполучил золотую медаль на Олимпиаде в Пхенчхане. Поляк победил на состязаниях по прыжкам на лыжах с трамплина.

Камил Стох выиграл золото в соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина

 

Стоху удалось в сумме набрать за два прыжка 285,7 баллов. Серебро заполучил представитель Германии Андреас Веллингер. Бронзовая медаль в активе норвежца Роберта Юханссона. Летающие лыжники из РФ Евгений Климов и Денис Корнилов смогли занять 26-е и 29-е места соответственно. Другие отечественные спортсмены Алексей Ромашов и Михаил Назаров не попали в финальный раунд соревнований. Ранее российский двоеборец Эрнест Яхин занял 21-ю позицию послы прыжков с трамплина в Пхенчхане. Выиграл гонку австриец Франц-Йозеф Рерль.

До этого сообщалось, что большая транспортная пробка парализовала дорожное движение на Олимпиаде.Коллапс привел к тому, что транспорт едет к гормногму кластерву не менее двух часов вместо стандартных 40 минут.
Никита Готский
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