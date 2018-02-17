В Уфе из жизни ушла молодая рапиристка

Смерть настигла 22-летнюю спортсменку Татьяну Голосееву в четверг, 15 февраля. Однако родные и близкие девушки, также как и медицинские работники не сообщили официальную причину смерти, продолжая держать ее втайне.

Пойда Анна

Знакомые и поклонники рапиристки выражают свои искрение соболезнования родственникам девушки, скорбя об огромной потери, которая постигла их. По их словам, столь ранний и скоропостижный уход из жизни заставил всех задуматься о скоротечности бытия, а также на минуту остановится, а после начать жить на полную силу, не откидывая ничего на завтра, которое, как выяснилось, может не наступить.Татьяна Голосеева появилась на свет в 1995 году в Уфе, где училась в спортивной школе-интернате, а затем поступила в Башкирский институт физической культуры. За свою короткую жизнь девушка смогла добиться больших успехов, получив звание мастера спорта, а также выиграв серебряную медаль на чемпионате Европы, однако ее спортивная карьера оборвалась на взлете.