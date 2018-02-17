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| | Высказывание Ковальчука о женском хоккее оскорбило россиянок

Высказывание Ковальчука о женском хоккее оскорбило россиянок

Вчера, 20:04
Российский хоккеист Илья Ковальчук критично отозвался о женском хоккее. По словам спортсмена «это не совсем то». Такое высказывание звезды мужского хоккея возмутили представительниц женской команды и в частности, капитана олимпийской сборной по хоккею от России Анны Шохиной.

Высказывание Ковальчука о женском хоккее оскорбило россиянок

 

Спортсменка заявила, что слова коллеги ей было слышать неприятно. Она также не согласна с мыслью, что он это сделал намеренно, дабы «завести» команду. Шохина подчеркивает, что спортсмен такого высокого уровня не должен так говорить. Ковальчуку, по ее словам, следовало держать свое мнение при себе.

Однако россиянки оказались не злопамятными. Они пришли на матч мужчин против сборной Словении и активно поддерживали российскую команду в целом и Ковальчука в частности. Анна забила один из самых удивительных голов на Олимпиаде в игре против Швейцарии. Это был матч четверть финала, и российская команда играла в меньшинстве: трое против пяти. Шохина вышла один на один с голкиперов и забила шайбу в ворота соперников. В итоге счет стал 6:2.
Дарья Светозарова
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