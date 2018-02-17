Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов

Вице-премьер России Виталий Мутко заставлял информатора WADA Григория Родченкова защищать отечественных футболистов, якобы имевших положительную допинг-пробу. Об этом сообщил сам экс-глава Московской антидопинговой лаборатории.

Никита Готский

Родченков обвиняет бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко в мошеннических действиях касательно допинг-проб российских футболистов, а руководителей ФИФА в игнорировании этих фактов. По словам Родченкова, министр лично от него требовал любыми методами избежать допинг-скандалов, когда у спортсменов обнаруживались определенные сложности с допингом данные результаты нее попадали в систему Адамс. Родченков заявил, что ФИФА знала про злоупотребление запрещенных препаратов футболистами, но никаких мер не принимала по этому поводу.Адвокат Родченкова Джим Уолден примет участие в слушаниях по делу допинга в РФ. Участники мероприятия обсудят проблемы защиты информаторов, борьбу с мошенниками, а также фильм «Икар», в котором снялся бывший шеф Московской допинговой лаборатории.