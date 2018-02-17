«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Мнения

«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

Помощь спонсоров или личные сбережения?

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

Сюжеты :

Владимир Жириновский эмоциональной вспомнил о «незаконной независимости Косово» Экстремисты в Киеве напали на здание Россотрудничества В Сети показали порноактрис, похожих на Ольгу Бузову Ученые выяснили отношение людей к возможному контакту с инопланетной цивилизацией Настя Рыбка считает недостаток секса причиной войн и беззакония В детском саду, где погибла 3-летняя девочка, пострадал другой ребенок Участники группы Rasmus оценили клип Бузовой «Мало половин» Лена Миро назвала мужчин России "лохами унылыми" Samsung Galaxy S10 станет первым смартфоном с поддержкой 5G Психологи рассказали, какие перемены в жизни помогут найти мужа В районе "Зоны 51" сфотографировали "круги смерти" Едва не лишился главного: В Ишиме врачи спасли накачавшего свой член вазелином мужчину
| | Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов

Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов

Сегодня, 17:19
Вице-премьер России Виталий Мутко заставлял информатора WADA Григория Родченкова защищать отечественных футболистов, якобы имевших положительную допинг-пробу. Об этом сообщил сам экс-глава Московской антидопинговой лаборатории.

Родченков обвинил Мутко в защите российских футболистов

 

Родченков обвиняет бывшего министра спорта РФ Виталия Мутко в мошеннических действиях касательно допинг-проб российских футболистов, а руководителей ФИФА в игнорировании этих фактов. По словам Родченкова, министр лично от него требовал любыми методами избежать допинг-скандалов, когда у спортсменов обнаруживались определенные сложности с допингом данные результаты нее попадали в систему Адамс. Родченков заявил, что ФИФА знала про злоупотребление запрещенных препаратов футболистами, но никаких мер не принимала по этому поводу.

Адвокат Родченкова Джим Уолден примет участие в слушаниях по делу допинга в РФ. Участники мероприятия обсудят проблемы защиты информаторов, борьбу с мошенниками, а также фильм «Икар», в котором снялся бывший шеф Московской допинговой лаборатории.
Никита Готский
Новости по теме
Адвокат Родченкова заявил о желании подопечного рассказать ФИФА о допинге в России
Адвокат Родченкова заявил о желании подопечного рассказать ФИФА о допинге в России

Григорий Родченков может предоставить всю информацию о приеме российскими футболистами допинга в пользу ФИФА. Об этом заявил его адвокат Джим Уолден.

The New York Times обнародовала допинг-дневники информатора WADA Родченкова
The New York Times обнародовала допинг-дневники информатора WADA Родченкова

Американская газета The New York Times обнародовала допинг-дневники информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. Ранее он являлся

Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг
Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с очередными скандальными заявлениями относительного того, что в допинговом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости