Слуцкий поддерживает российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Леонид Слуцкий сейчас находится на Олимпиаде в Южной Корее. Бывший тренер ЦСКА и сборной России по футболу уверен, что представители России ещё завоют для страны не одну медаль.

Находясь в Пхёнчхане экс-тренер подчеркнул, что будет «грызть ногти» за русских олимпийцев. Во время интервью бывшему тренеру ЦСКА задали вопрос: «На чьей стороне Бог на соревнованиях в Пхёнчхане?». Слуцкий поведал, что на самом дело сложно ответить на такой вопрос, но уверен, что победные конкурсы российских спортсменов ещё впереди. Будучи простым болельщиком, Слуцкий совместно со всеми зрителями Олимпиады желает, чтобы Бог был на стороне России.Слуцкому составляют компанию главный редактор журнала «Профиль» Дмитрий Симонов и владелец «Дон-строй» Дмитрий Зеленов. Мужчины выкладывают совместные фотографии в своих профилях в Twitter.Сборная Россий находится на 15-ом месте в турнирной таблице. В копилке имеется две серебряные медали и семь бронзовых. Подведут итоги Олимпийских игр 2018 25 февраля на закрытии мероприятия.