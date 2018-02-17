Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» ищет полузащитника

Рулевой «Манчестер Юнайтед», португальский специалист Жозе Моуринью заявил, что клуб нуждается в полузащитнике.

Ранее слухи связывали многих форвардов с переходом в «МЮ» в летнее трансферное окно, в том числе и Криштиану Роналду, но Моуринью опроверг все слухи, заявив, что ему необходимо сбалансировать команду и приобрести нового полузащитника.Сейчас на этой позиции играет Майкл Кэррик, но по окончанию этого сезона игрок решил завершить карьеру. Возможно, что Кэррик займет место в тренерском штабе Моуриньо.Главный тренер «красных дьяволов» заверил журналистов, что команда не ищет ни форварда, ни вингбэка. Ему нужен исключительно полузащитник.Напомним, «Манчестер Юнайтед» сейчас занимает второе место в АПЛ и отстает от своих соседей из «Манчестер Сити» на 16 очков. Сегодня подопечным Жозе предстоит встретиться с «Хаддерфилдом» в рамках 1/8 финала кубка ФА.