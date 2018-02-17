Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовируса

Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовирусаСегодня, 14:28
В более ранних статьях несколько раз появлялась информация о том, что европейский генотип человека устойчив против данной разновидности штамма, который поражает только азиатов. Болезнь швейцарских спортсменов заставила медиков серьезно отнестись к здоровью своих подопечных.
Сеть заведений быстрого питания «Макдоналдс» ограничила заказ для спортсменов из олимпийской деревни. Теперь участники Олимпиады могут забрать только
Глава РФ Владимир Путин пригласил на проводы национальной команды на Олимпиаду-2016 легкоатлетов Елену Исинбаеву и Сергея Шубенкова. Всего на встрече появятся
Владимир Путин 27 июля проведет встречу с отечественной олимпийской сборной. Как проинформировала во время общения с журналистами Дмитрий Песков,