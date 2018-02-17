«Не украла»: Разгорелся новый спор о деньгах Ксении Собчак

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В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

От Редактора

В Мексике обнаружили затерянный город пирамид: Кому принадлежал древний Манхэттен?

Новая находка удивила археологов.

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| | Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовируса

Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовируса

Сегодня, 14:28
Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовируса. Об этом сообщили чиновники Минздрава на своем сайте.

Врачи российской олимпийской сборной запаслись медикаментами против норовируса

Обеспокоенность за здоровье спортсменов возникла из-за вспышки эпидемии, которая начала распространяться среди агентов служб, обеспечивающих безопасность на Играх. Правительство вынуждено было отправить на больничный более тысячи человек, заменив их солдатами регулярной армии. Пока случаев массовых заболеваний спортсменов не выявлено. Сообщалось только о двух швейцарских горнолыжниках, которые стали жертвами «эксклюзивного» корейского вируса.

В более ранних статьях несколько раз появлялась информация о том, что европейский генотип человека устойчив против данной разновидности штамма, который поражает только азиатов. Болезнь швейцарских спортсменов заставила медиков серьезно отнестись к здоровью своих подопечных.
Сергей Денисов
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