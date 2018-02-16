Олимпийцы из Белоруссии получили золото Пхенчхана раньше россиян

Олимпийская сборная Белоруссии завевала золото раньше атлетов из России. Победа досталась спортсменке-фристайлистке Анне Гуськовой. Она стала лидером соревнований по лыжной акробатике.

Дарья Светозарова

Финальные баллы спортсменки – 96,14. Вторую ступень пьедестала атлетка из КНР Чжань Синь. Ее соотечественница Кун Фаньюй стала обладательницей бронзы. А вот россиянки Любовь Никитина и Александра Орлова не прошли даже квалификацию. Их не допустили к финальному этапу соревнований. Спортсменка из РФ Кристина Спиридонова сумела пробиться в финальную девятку, но напряжение и волнение сослужили ей плохую службу. Ее участие в состязании закончилось падением.Пройти квалификацию Никитиной помешало касание снега после выполнения двойного сальто с тремя пируэтами. А Орлова оплошала с группировкой. Ей пришлось сделать лишнее сальто уже внизу из-за неудачного приземления. Завтра пройдут аналогичные соревнования среди мужчин. Россия возлагает надежды на 19-летнего чемпиона мира Максима Бурова.