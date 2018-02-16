Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Мнения

Гитлер и «Звезда Смерти»: Секретное оружие нацистской Германии

Как Германия хотела покорить мир?

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

От Редактора

На Луне обнаружен чёрный монолит: Вход на базу инопланетян или машина времени?

Специалисты изучают новую загадку Луны.

Сюжеты :

«ВКонтакте» позволит сообществам публиковать «Истории» Наталья Рудова показала самое любимое место на Земле Названа причина сбоя работы соцсети «ВКонтакте» Лётчица Марина Попович рассказала о задании от правительства найти «НЛО» По всей России собирают матпомощь родным пассажиров Ан-148 Лена Миро разочаровалась в пилотах после трагедии Ан-148 Книгу Насти Рыбки после расследования Навального распродали за неделю «Не считаю это большой проблемой»: Индийский министр помочился на стену у дороги Ученые: Искусственные волосы модернизируют полет беспилотников Эксперт рассказал о последних словах пилотов Ан-148 Речь президента Латвии стала объектом всеобщих насмешек Лена Ленина: Настя Рыбка попала в уху
| | Четыре российских летающих лыжника вышли в финал Олимпиады

Четыре российских летающих лыжника вышли в финал Олимпиады

Вчера, 20:31
В финальный этап спортивных состязаний ОИ-2018 по прыжкам на лыжах с трамплина вышли четыре гражданина России: Алексей Ромашов, Евгений Климов, Михаил Назаров, а также Денис Корнилов.

Четыре российских летающих лыжника вышли в финал Олимпиады

 

Известно, что за выход в финал боролись 50 спортсменов. Среди них и российские атлеты. Россияне показали хорошие результаты: Климов набрал результат в 111,8 баллов, Корнилов – 101,7, Назаров – 92,3 а Ромашов набрал 108,8. Соревнование в этой дисциплине выиграл норвежский спортсмен – Роберт Йоханссон. Его результат составляет 131,9 балла. Вторым оказался норвежец Андре Форфанг, а третью позицию занял японский представитель Рею Кобаяси. Призеры будут определены в субботу по результатам финального этапа.

Отметим, что данный вид спорта впервые зародился в 1808-м в Норвегии, где популярна традиция состязаний в искусстве слалома (катание на лыжах с гор).
Татьяна Преображенская
Новости по теме
Россиянка Петухова не выходит в финал Олимпиады-2016 по прыжкам в воду с вышки
Россиянка Петухова не выходит в финал Олимпиады-2016 по прыжкам в воду с вышки

Спортсменка из России Екатерина Петухова не смогла пробиться в финал Олимпиады-2016 по прыжкам в воду с вышки. Девушка заняла лишь 18 позицию.

На Гран-при в Москве победила пара фигуристов Климов-Столбова
На Гран-при в Москве победила пара фигуристов Климов-Столбова

Сегодня в соревновании спортивных пар на Гран-при в Москве победили фигуристы из России. Федор Климов и Ксения Столбова показали лучший результат и в финале

Камил Стох стал золотым призером лыжных прыжков с трамплина в Сочи
Камил Стох стал золотым призером лыжных прыжков с трамплина в Сочи

Камил Стох стал золотым призером этих Олимпийских Игр, показав наилучший результат в квалификации лыжных прыжков с трамплина нормальной высоты. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости