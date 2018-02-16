Четыре российских летающих лыжника вышли в финал Олимпиады

В финальный этап спортивных состязаний ОИ-2018 по прыжкам на лыжах с трамплина вышли четыре гражданина России: Алексей Ромашов, Евгений Климов, Михаил Назаров, а также Денис Корнилов.

Татьяна Преображенская

Известно, что за выход в финал боролись 50 спортсменов. Среди них и российские атлеты. Россияне показали хорошие результаты: Климов набрал результат в 111,8 баллов, Корнилов – 101,7, Назаров – 92,3 а Ромашов набрал 108,8. Соревнование в этой дисциплине выиграл норвежский спортсмен – Роберт Йоханссон. Его результат составляет 131,9 балла. Вторым оказался норвежец Андре Форфанг, а третью позицию занял японский представитель Рею Кобаяси. Призеры будут определены в субботу по результатам финального этапа.Отметим, что данный вид спорта впервые зародился в 1808-м в Норвегии, где популярна традиция состязаний в искусстве слалома (катание на лыжах с гор).