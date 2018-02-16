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| | Бывший глава WADA настроен против флага РФ на закрытии Олимпиады

Бывший глава WADA настроен против флага РФ на закрытии Олимпиады

Вчера, 18:37
Ричмонд Паунд, являющийся экс-главой WADA, выступил против присутствия российских спортсменов под флагом своей страны на церемонии закрытия Олимпиады-2018. По его словам, русская сторона вела себя агрессивно и не признала наличия за собой вины.

Бывший глава WADA настроен против флага РФ на закрытии Олимпиады

 

Экс-управляющий WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Ричмонд Паунд сделал заявление о том, что спортсмены из РФ не должны участвовать под флагом своей страны на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в 2018 году. Паунд не может принять того факта, что российская сторона не признала своей вины, а кроме того «вела себя агрессивно», подавая иски в суды на решения агентства.

Присутствие российского флага на Олимпиаде в 2018 году бывший глава WADA назвал ошибкой. Кроме того, Паунд сообщил, что лично покинет церемонию, если там появится триколор России.

Сейчас за соблюдением правил, выдвинутых для исполнения РФ, следят сотрудники Международного олимпийского комитета. Согласно им, российские спортсмены не должны использовать флаг и гимн России, не участвуя в «альтернативных» церемониях.
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