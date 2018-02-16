Фраза об "одинаковых китайцах" комментатора ОИ-2018 спровоцировала скандал

Австралийский комментатор Олимпийских игр в Пхенчхане пожаловался, что ему трудно разобраться, кто есть кто из атлетов, борющихся за медали в прыжках с трамплина. Бывшая участница Олимпийских игр Джеки Купер словами об «одинаковых китайцах» спровоцировала грандиозный скандал.

Дарья Светозарова

Журналистка была обозревателем лыжной акробатики и поначалу ничего в ее комментариях не вызывало волнений. Она охарактеризовала стиль китайского атлета и сказала, что он хорош. Однако далее она добавила: «Очень по-китайски. Они все выглядят одинаково. Трудно сказать, кто есть кто». Это было расценено как проявление расизма и повлекло волну критических замечаний от пользователей интернета. Комментатор попыталась оправдаться, и уточнила, что говорила о стиле игры китайской команды, подчеркивала их слаженность. При этом она вовсе не имела в виду внешний вид участников ОИ от КНР.Некоторые юзеры после этих слов сменили гнев на милость. Однако остальные сочли, что журналистка просто пытается выкрутиться.