Бородавко считает Спицова настоящим русским мужиком

Юрий Бородавко рассказал о своих переживаниях во время выступления подопечного лыжника Дениса Спицова на Олимпиаде. Тренер сообщил, что после отметки в 10 километров понял, что 21-летний спортсмен сможет попасть в тройку лидеров. При подготовке к Олимпиаде плана завоевать какое-то место у них не было, уточнил тренер. Бородавко отметил, что Спицов действовал как зрелый спортсмен и правильно расстановил силы. Пока тренер не имел возможности поздравить своего подопечного, но сообщил, что когда дозвонится, то скажет ему, что он «настоящий русский мужик».
Денис Спицов в пятницу завоевал бронзу, преодолев дистанцию в 15 километров за 34 минуты и 6,9 секунд. Это первая Олимпиада, в которой участвует спортсмен.