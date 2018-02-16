Бородавко считает Спицова настоящим русским мужиком

Личный тренер лыжника Дениса Спицова Юрий Бородавко дал комментарии по поводу выступления подопечного в гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пхенчхане. Спицову удалось завоевать бронзу.

Виктория Озерова

Юрий Бородавко рассказал о своих переживаниях во время выступления подопечного лыжника Дениса Спицова на Олимпиаде. Тренер сообщил, что после отметки в 10 километров понял, что 21-летний спортсмен сможет попасть в тройку лидеров. При подготовке к Олимпиаде плана завоевать какое-то место у них не было, уточнил тренер. Бородавко отметил, что Спицов действовал как зрелый спортсмен и правильно расстановил силы. Пока тренер не имел возможности поздравить своего подопечного, но сообщил, что когда дозвонится, то скажет ему, что он «настоящий русский мужик».Денис Спицов в пятницу завоевал бронзу, преодолев дистанцию в 15 километров за 34 минуты и 6,9 секунд. Это первая Олимпиада, в которой участвует спортсмен.