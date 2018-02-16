Яков Фак: Шипулин должен находиться на Играх, если не допустил никаких ошибок

Словенский биатлонист Яков Фак заявил, что его российский коллега Антон Шипулин просто обязан находиться на Олимпийских Играх в Южной Корее, если спортсмен не допустил никаких ошибок.

Домбровский Сергей

Яков Фак назвал данное заявление своим собственным мнением и рекомендовал журналистам не воспринимать его как истину в последней инстанции. Руководители МОК не допустили Антона Шипулина к ОИ-2018. Тренеры сборной России неоднократно говорили, что РФ просто обескровили, оставив без истинных лидеров. Яков Фак планирует выступить на этапе Кубка мира в Тюмени.Сборную России дисквалифицировали, допущенные к Играм атлеты этой страны вышли под нейтральным флагом в оригинальной форме, которую американские журналисты назвали модной и ненавязчивой. Яков Фак является двукратным чемпионом мира по биатлону. Антона Шипулина называли надеждой сборной России.