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| | Яков Фак: Шипулин должен находиться на Играх, если не допустил никаких ошибок

Яков Фак: Шипулин должен находиться на Играх, если не допустил никаких ошибок

Сегодня, 13:43
Словенский биатлонист Яков Фак заявил, что его российский коллега Антон Шипулин просто обязан находиться на Олимпийских Играх в Южной Корее, если спортсмен не допустил никаких ошибок.

Яков Фак: Шипулин должен находиться на Играх, если не допустил никаких ошибок

 

Яков Фак назвал данное заявление своим собственным мнением и рекомендовал журналистам не воспринимать его как истину в последней инстанции. Руководители МОК не допустили Антона Шипулина к ОИ-2018. Тренеры сборной России неоднократно говорили, что РФ просто обескровили, оставив без истинных лидеров. Яков Фак планирует выступить на этапе Кубка мира в Тюмени.

Сборную России дисквалифицировали, допущенные к Играм атлеты этой страны вышли под нейтральным флагом в оригинальной форме, которую американские журналисты назвали модной и ненавязчивой. Яков Фак является двукратным чемпионом мира по биатлону. Антона Шипулина называли надеждой сборной России.
Домбровский Сергей
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