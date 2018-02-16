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| | У Уэйна Руни родился четвёртый сын

У Уэйна Руни родился четвёртый сын

Сегодня, 12:32
Всемирно известный футболист Уэйн Руни в четвёртый раз испытал радость отцовства. Его супруга Колин Руни подарила спортсмену четвёртого сына, а новость о его рождении опубликовала в своём микроблоге в Twitter.

У Уэйна Руни родился четвёртый сын

 

Многочисленные поклонники знаменитого английского футболиста принялись поздравлять своего кумира с рождением очередного ребёнка, ознакомившись с публикацией Колин Руни в её аккаунте в сети микроблогов Twitter. В своём микроблоге Колин написала о том, что новорожденного сына прославленного футболиста они решили назвать Кас Мак, а его вес при рождении составил здоровые 3,5 килограмма. Стоит напомнить, несмотря на весьма обширное семейство, футболист позволяет себе кое-какие вольности.

Так, вокруг персоны Руни в конце лета прошлого года разыгрался нешуточный скандал, когда правоохранители задержали Уэйна, который был за рулём своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в обществе дамы лёгкого поведения. Из-за случившегося беременная Колин собрала вещи, забрала детей и покинула жилище футболиста. Впоследствии развода удалось избежать, так как супруги всё же помирились.
Александр Вест
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