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| | Массимо Каррера рассказал о завтрашнем матче «Спартака» с «Атлетиком»

Массимо Каррера рассказал о завтрашнем матче «Спартака» с «Атлетиком»

Вчера, 18:43
Массимо Каррера предсказал исход завтрашнего матча «Спартака» с «Атлетиком». По словам главного тренера российского клуба, игра будет сложной, но «Спартак» победит со счетом 5:0.

Массимо Каррера рассказал о завтрашнем матче «Спартака» с «Атлетиком»

 

Массимо Каррера провел пресс-конференцию перед матчем «Атлетика» со «Спартаком». Тренер российского клуба считает, что кризис соперников, по поводу неудачного выступления в чемпионате Испании, никак не повлияет на завтрашнюю игру футболистов. Каррера сообщил, что в разработке тактики спартаковцы будут отталкиваться от действий «Атлетика», а главной задачей на поле для футболистов будет не пропустить мяч. Тренер считает, что «Спартак» может победить со счетом 5:0. Также Каррера пошутил, что если перед матчем спортсмены замерзнут, то согреваться будут водкой.

Первый матч 1/16 Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» пройдет 15 февраля на стадионе «Открытие-Арена». Начало в 21:00 по московскому времени.
Виктория Озерова
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