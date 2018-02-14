Массимо Каррера рассказал о завтрашнем матче «Спартака» с «Атлетиком»

Массимо Каррера предсказал исход завтрашнего матча «Спартака» с «Атлетиком». По словам главного тренера российского клуба, игра будет сложной, но «Спартак» победит со счетом 5:0.

Виктория Озерова

Массимо Каррера провел пресс-конференцию перед матчем «Атлетика» со «Спартаком». Тренер российского клуба считает, что кризис соперников, по поводу неудачного выступления в чемпионате Испании, никак не повлияет на завтрашнюю игру футболистов. Каррера сообщил, что в разработке тактики спартаковцы будут отталкиваться от действий «Атлетика», а главной задачей на поле для футболистов будет не пропустить мяч. Тренер считает, что «Спартак» может победить со счетом 5:0. Также Каррера пошутил, что если перед матчем спортсмены замерзнут, то согреваться будут водкой.Первый матч 1/16 Лиги Европы между «Спартаком» и «Атлетиком» пройдет 15 февраля на стадионе «Открытие-Арена». Начало в 21:00 по московскому времени.