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| | На Олимпиаду 2018 за чужой счет отправились представители Северной Кореи

На Олимпиаду 2018 за чужой счет отправились представители Северной Кореи

Вчера, 17:18
Представителям Северной Кореи выделили средства в размере 2,86 млн долларов для поездки на зимнюю Олимпиаду 2018 в Пхёнчхан представителей КНДР.

На Олимпиаду 2018 за чужой счет отправились представители Северной Кореи

 

Властями Южной Кореи была утверждена сумма выплаты из государственного фонда для пребывания Северной Кореи на соревнованиях во всех зимних видах спорта. Довольно большая помощь выдана по соглашению раннего договора Советов по обменам и сотрудничеству между двумя странами.

Глава совета, министр Южной Кореи Чо Мён Гюн, сообщил, что выданная им помощь поможет Северу наладить связь с международным сообществом. Странам это даст возможность больше сдружиться и взяться за общие проекты.

Команду КНДР на зимних Олимпийских играх 2018 сопровождают артисты, группа поддержки и правительственная делегация в количестве трёхсот человек.
Дарья Пышняк
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