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| | России предсказали нашествие секс-рабынь во время ЧМ-2018

России предсказали нашествие секс-рабынь во время ЧМ-2018

Вчера, 21:20
Официальные представители активистского движения под названием «Альтернатива», члены которого помогают вызволять многих людей, попавших в рабство, заявили о возможном нашествии секс-рабынь, которое нахлынет на Россию во время ЧМ-2018.

России предсказали нашествие секс-рабынь во время ЧМ-2018

 

Аналитики заявили, что в связи с упрощением въезда в Российскую Федерацию для всех иностранных лиц, купивших билет на футбольные матчи Чемпионата мира 2018 года, в РФ ожидается наплыв сексуальных рабынь из многих стран Африки. Представители «Альтернативы» заявили о том, что обычно сутенеры помогают оформить девушкам из Африки студенческую визу, однако, новый способ попадания на территорию России, связанный с ЧМ-2018, является более доступным и дешёвым, в связи с чем ожидается наплыв приезжих девушек.

Также волонтёры поведали о том, что пользуясь данными привилегиями, на приезжих граждан не оформляются квоты по выдаче их в другое государство, а также в посольстве они не обязаны заполнять никаких анкет.
Александр Вест
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