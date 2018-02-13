Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018

Один из самых популярных «аттракционов» Южной Кореи не мог оставить равнодушными приезжих понаблюдать за ходом Зимних Олимпийских игр в 2018 году. Гости в шоке.

«Корейский Стоунхендж», как его именуют посетители, приводит в шок даже тех, кто повидал множество стран. «Я объездила весь мир, но такого нет нигде», - рассказывает гостья из Лондона. Интересно, что фото туристы стараются делать, находясь вдали от экспонатов, и только редкий смельчак подойдёт к гигантскому пенису. Музыкальная подвеска в виде пенисов, лавочки-пенисы, пушка-пенис и множество статуй – всё находится в городке Синнам, в паре часов езды от места проведения Игр.И хотя у большей части мира это место вызывает смех, для корейцев оно имеет большое значение. Парк, которых в стране несколько, был возведён как памятник плодородию. Легенда гласит, что некогда во время шторма умерла девственница, дожидаясь своего молодого человека. Рыбаки долго не могли поймать рыбу после происшествия, пока один из них не помочился в воду, и не был возведён первый огромный пенис, чтобы задобрить дух девушки. Сегодня в Корее из-за безработицы молодёжь не хочет заводить детей, что привело к катастрофическим показателям рождаемости. Напомним, что во время Олимпиады организаторы выдали спортсменам 110 тысяч презервативов