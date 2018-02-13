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| | Одежду российских олимпийцев украсила неожиданная символика

Одежду российских олимпийцев украсила неожиданная символика

Вчера, 20:48
Российский бренд Zasport, являющийся официальным экипировщиком Олимпийских игр в Пхенчхане, выпустил новую капсульную коллекцию. Свитшоты и футболки для влюбленных с необычной символикой представили олимпийцы.

Одежду российских олимпийцев украсила неожиданная символика

 

Российская компания Zasport выпустила новую капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных. При этом бренд не отступил от тематики Олимпиады. На парных футболках и свитшотах изображен принт в виде переплетенных пяти красных сердец. По словам дизайнеров, вдохновением для коллекции послужили истории любви российских олимпийцев. Презентовали новые наряды российские сноубордисты Вик Вайлд и Алена Заварзина. Создатели отмечают, что вещи с коллекции подойдут не только парам, но и всем влюбленным в спорт, ведь данная тема сейчас особенно актуальна.

Следует отметить, что олимпийская пара керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксе на Олимпиаде в Пхенчхане.
Виктория Озерова
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