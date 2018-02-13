Одежду российских олимпийцев украсила неожиданная символика

Российский бренд Zasport, являющийся официальным экипировщиком Олимпийских игр в Пхенчхане, выпустил новую капсульную коллекцию. Свитшоты и футболки для влюбленных с необычной символикой представили олимпийцы.

Виктория Озерова

Российская компания Zasport выпустила новую капсульную коллекцию ко Дню всех влюбленных. При этом бренд не отступил от тематики Олимпиады. На парных футболках и свитшотах изображен принт в виде переплетенных пяти красных сердец. По словам дизайнеров, вдохновением для коллекции послужили истории любви российских олимпийцев. Презентовали новые наряды российские сноубордисты Вик Вайлд и Алена Заварзина. Создатели отмечают, что вещи с коллекции подойдут не только парам, но и всем влюбленным в спорт, ведь данная тема сейчас особенно актуальна.Следует отметить, что олимпийская пара керлингистов Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий завоевали бронзу в дабл-миксе на Олимпиаде в Пхенчхане.