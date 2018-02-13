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| | Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли

Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли

Вчера, 17:08
Британские СМИ обратили внимание на яркую внешность российской кёрлингистки Анастасии Брызгаловой, которая стала участницей в играх Олимпиады-2018.

Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли

 

Многие спортивные фанаты, а также западные СМИ после участия в Олимпийских играх Анастасии Бризгаловой, начали сравнивать ее красоту с большим сходством с знаменитыми актрисами Анджелиной Джоли и Меган Фокс. По комментариям в социальной сети Instagram стало явно, что многие спортивные фанаты смотрят кёрлинг только из-за участия в нем Анастасии Бризгаловой.

Отметим, что в этом году в Олимпийских играх Анастасия Бризгалова в паре вместе со своим мужем, спортсменом по кёрлингу, Александром Крушельницким заняли третье место и завоевали бронзовую медаль. Они играли против команды из Норвегии и выиграли со счетом – 8:4.
Пелагея Лебединская
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