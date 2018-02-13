Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора Ирина Пегова захотела перемен в жизни и начала с внешности Поклонники обеспокоены внешним видом Анджелины Джоли В неизлечимых пациентах учёные нашли лекарство от рака Друг Гурченко показал эксклюзивные кадры, снятые перед смертью актрисы Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром
| | Лыжник Большунов завоевал «бронзу» на ОИ в спринте

Лыжник Большунов завоевал «бронзу» на ОИ в спринте

Сегодня, 17:02
Александр Большунов, представляющий Российскую Федерацию на зимних Олимпийских играх, проходящих в данный момент в Южной Корее в Пхенчхане, сумел завоевать третье место в лыжном спринте, получив бронзовую медаль.

Лыжник Большунов завоевал «бронзу» на ОИ в спринте

 

Стоит отметить, Федерико Пеллегрино, представляющий Италию на ОИ-2018, сумел обойти тюменца всего на несколько сотых секунды, что позволило ему получить серебряную медаль в спринте классическим стилем. Золото в данной дисциплине заполучил спортсмен по имени Йоханнес Клебо, защищающий цвета Норвегии. Напомним, ранее бронзовая медаль в соревнованиях этой же дисциплины получила российская лыжница Юлия Белорукова, уступив «серебро» Майкен Фалле из Норвегии, а золотую медаль получила Стина Нильссон из Швеции.

В данный момент в активе российских спортсменов уже имеются четыре «бронзы», а также одно «серебро». Заметим, что лыжный спринт для 21-летнего Александра Большунова стал его первым участием в Олимпийских играх.
Александр Вест
Новости по теме
Сергей Устюгов на 12-м этапе Кубка мира в лыжном спринте в Норвегии завоевал бронзу
Сергей Устюгов на 12-м этапе Кубка мира в лыжном спринте в Норвегии завоевал бронзу

Российский спортсмен Сергей Устюгов на 12-м этапе Кубка мира в лыжном спринте в Норвегии завоевал бронзу. Ему не хватило всего трех секунд, чтобы оказаться на

Лыжник Устюгов выиграл серебряную медаль в спринте свободным стилем на ЧМ
Лыжник Устюгов выиграл серебряную медаль в спринте свободным стилем на ЧМ

Сергей Устюгов, лыжник из РФ, выиграл серебряную медаль в спринте свободным стилем, который прошел в рамках ЧМ в городе Лахти Финляндии. Спортсмену из

Сборная Норвегии создала «золотой дубль» в спринте на Олимпиаде в Сочи
Сборная Норвегии создала «золотой дубль» в спринте на Олимпиаде в Сочи

Олимпийское золото в спринте свободным стилем завоевали норвежская лыжница Майкен Касперсен Фалла и ее соотечественник Ола Виген Хаттестад. Благодаря им,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости