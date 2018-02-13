Лыжник Большунов завоевал «бронзу» на ОИ в спринте

Александр Большунов, представляющий Российскую Федерацию на зимних Олимпийских играх, проходящих в данный момент в Южной Корее в Пхенчхане, сумел завоевать третье место в лыжном спринте, получив бронзовую медаль.

Александр Вест

Стоит отметить, Федерико Пеллегрино, представляющий Италию на ОИ-2018, сумел обойти тюменца всего на несколько сотых секунды, что позволило ему получить серебряную медаль в спринте классическим стилем. Золото в данной дисциплине заполучил спортсмен по имени Йоханнес Клебо, защищающий цвета Норвегии. Напомним, ранее бронзовая медаль в соревнованиях этой же дисциплины получила российская лыжница Юлия Белорукова, уступив «серебро» Майкен Фалле из Норвегии, а золотую медаль получила Стина Нильссон из Швеции.В данный момент в активе российских спортсменов уже имеются четыре «бронзы», а также одно «серебро». Заметим, что лыжный спринт для 21-летнего Александра Большунова стал его первым участием в Олимпийских играх.