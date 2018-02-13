МОК опроверг сообщения о принудительном удалении Статуи Свободы со шлемов хоккейной сборной

Представители Международного олимпийского комитета выступили с заявлением о том, что не обращались с требованием относительно удаления Статуи Свободы со шлемов голкиперов женской сборной Соединенных Штатов по хоккею.

Николай Офицеров

«В истории со шлемами американской сборной, вероятнее всего, возникло некоторое недопонимание, ведь мы никогда не просили удалять национальные символы, в том числе Статую Свободы», - отмечается в официальном сообщении МОК, размещенном несколько позже на просторах Twitter.Представители прессы ранее выступили с сообщением о том, что МОК якобы довел до сведения женской сборной США по хоккею информацию о насущной необходимости, связанной с удалением изображения Статуи Свободы со шлемов и масок голкиперов сборной. Речь шла о Николь Хенсли и Алекс Ригсби, которые направились на Олимпиаду в Пхенчхан. Отмечалось, что изображение нарушает определенные правила МОК, ведь является политическим символом, что противоречит своду законов организации, запрещающим их демонстрацию.