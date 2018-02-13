МОК опроверг сообщения о принудительном удалении Статуи Свободы со шлемов хоккейной сборной

«В истории со шлемами американской сборной, вероятнее всего, возникло некоторое недопонимание, ведь мы никогда не просили удалять национальные символы, в том числе Статую Свободы», - отмечается в официальном сообщении МОК, размещенном несколько позже на просторах Twitter.
Представители прессы ранее выступили с сообщением о том, что МОК якобы довел до сведения женской сборной США по хоккею информацию о насущной необходимости, связанной с удалением изображения Статуи Свободы со шлемов и масок голкиперов сборной. Речь шла о Николь Хенсли и Алекс Ригсби, которые направились на Олимпиаду в Пхенчхан. Отмечалось, что изображение нарушает определенные правила МОК, ведь является политическим символом, что противоречит своду законов организации, запрещающим их демонстрацию.