За победу во Всероссийских соревнованиях спортсмены смогут получить 4 млн рублей

Недопущенные к Олимпиаде российские спортсмены поучаствуют во Всероссийских соревнованиях, где за победу они могут получить до 4 млн рублей. Соответствующий указ подписал премьер Дмитрий Медведев.

Никита Готский

Российское правительство сегодня приняло решение провести общенациональные состязания со всеми видами спорта, в которых примут участие атлеты, не получившие разрешение принять участие в южнокорейской Олимпиаде. Соревнования состоятся по таким видам спорта, как бобслей, лыжные гонки, биатлон и конькобежный спорт.Тот участник, который сможет заполучить золотую медаль за победу, будет вознагражден денежной премией в размере 4у млн рублей. Серебряная медаль «стоит» 2,5 млн рублей, бронза 1,7 млн. Объем вознаграждения для наставников атлетов утвердят представители Министерства финансов и Минмспорта вместе с Олимпийским и Паралимпийским комтетами РФ.