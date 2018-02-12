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| | За победу во Всероссийских соревнованиях спортсмены смогут получить 4 млн рублей

За победу во Всероссийских соревнованиях спортсмены смогут получить 4 млн рублей

Вчера, 20:26
Недопущенные к Олимпиаде российские спортсмены поучаствуют во Всероссийских соревнованиях, где за победу они могут получить до 4 млн рублей. Соответствующий указ подписал премьер Дмитрий Медведев.

За победу во Всероссийских соревнованиях спортсмены смогут получить 4 млн рублей

 

Российское правительство сегодня приняло решение провести общенациональные состязания со всеми видами спорта, в которых примут участие атлеты, не получившие разрешение принять участие в южнокорейской Олимпиаде. Соревнования состоятся по таким видам спорта, как бобслей, лыжные гонки, биатлон и конькобежный спорт.

Тот участник, который сможет заполучить золотую медаль за победу, будет вознагражден денежной премией в размере 4у млн рублей. Серебряная медаль «стоит» 2,5 млн рублей, бронза 1,7 млн. Объем вознаграждения для наставников атлетов утвердят представители Министерства финансов и Минмспорта вместе с Олимпийским и Паралимпийским комтетами РФ.
Никита Готский
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