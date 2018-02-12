Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром

Фигурист Евгений Плющенко почти сразу после сообщений в средствах массовой информации поспешил поздравить коллег, которые везут в Россию серебро с Игр в Пхенчхане.

Плющенко сам знает насколько тяжело и волнительно выступление на Олимпийских играх. Напомним, что он - четырёхкратный призёр этих соревнований. На его странице в социальной сети появилось поздравление с победой, подкреплённое коллективной фотографией спортсменов.«Команда! Ребята, поздравляю! Тот случай, когда Серебро дороже Золота», - написал Евгений Плющенко, делая отсылку к сложному отношению к олимпийцам из России представителями других стран на этих Играх. Но далеко не все его фанаты поддержали утверждение, считая, что Плющенко тем самым убивает веру олимпийцев в себя. Мол, дороже золота быть ничего не может, и ребятам нужно стараться лучше. Российские фигуристы заняли второе место в командном турнире на Олимпиаде в этом году.