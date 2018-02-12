Фуркад завоевал «золото» в пасьюте биатлонистов на Олимпиаде

Известный биатлонист из Франции Мартен Фуркад заполучил «золото» в соревнованиях на южнокорейской Олимпиаде. Об этом пишут спортивные СМИ.

Никита Готский

Фуркад, начавший гонку в пасьюте восьмым, сумел преодолеть 12,5–километровое расстояние на четырех огневых рубежах с одним промахом за 32,51 минуты. Французский биатлонист оказался трехкратным олимпийским чемпионом. Прежде в его послужном списке были две награды высшей пробы, которые он получил на Играх в Сочи. Серебряную медаль получил шведский спортсмен Себастьян Самуэльссон, бронза досталась Бенедикту Доллю из Германии. Россию в гонке представлял Антон Бабиков, он занял 40 место.Мартен Фуркад стал первым в истории биатлонистом, который смог завоевать два олимпийских «золота» в гонке преследования. Программа состязаний биатлона на Играх продлится индивидуальной гонкой, состоящейся в четверг.