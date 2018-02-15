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| | Япония vs Северная Корея: почему "охранники-самураи" чемпиона из Японии лютуют на Олимпиаде

Япония vs Северная Корея: почему "охранники-самураи" чемпиона из Японии лютуют на Олимпиаде

Вчера, 21:46
Олимпийский рекордсмен из Японии - Юдзуру Ханю опасаясь, что корейские болельщики могут устроить провокацию из за политической ненависти к японцам, нанял себе в сопровождение огромную делегацию из охранников, которые как "настоящие самураи" воспользовались своей силовой властью, устроив "толкотню" в аэропорту Сеула.

Япония vs Северная Корея: почему "охранники-самураи" чемпиона из Японии лютуют на Олимпиаде

Когда самолет с чемпионом приземлился, все люди, которые были в аэропорту Кореи были не только удивлены, но и шокированы, поведением юного спортсмена. Три его охранника расталкивали прохожих, создавая дорогу для своего подопечного и не подпуская к нему незнакомых людей.

Как считают многие, причиной для такого поведения стали провокации, которые могли последовать по приезду Ханю, о чем было сообщено руководством японской команды.
Напомним неоднозначную предисторию отношений двух государств, и то, что большинство корейцев ненавидят японцев, как проамериканских ставленников рядом с их границами.
Во время Второй мировой войны Япония превратила жителей Кореи в своих врагов, захватив весь полуостров и паразитируя на местных жителях, о чем больше чем Южная, помнит Северная сторона гордой Корейской нации. У многих жителей Кореи в то время погибли родные и близкие - живое напоминание о кровоточащих ранах, которые до сих пор не могут затянуться. Помимо давней вражды, болельщиков может подбить на провокационные поступки, по сообщению официальных представителей японской команды, еще и противостояние самих участников Олимпиады. Неоднократные запуски ракет в Северной Кореей в сторону Японии также только подливают масло в огонь. А мы знаем, что не редко противостояние на политической арене передается и самим болельщикам, что было доказано ситуацией с дискриминацией российских спортсменов.

 

Напоминаем, что Юдзуру Ханю будет выступать на соревновании с личной программой, так как выступления команд он пропустил. 23-летний чемпион – первый фигурист в мире, который за все программы на соревновании получил 300 баллов (100 баллов за короткую программу и 200 за произвольную). Также за перечисленные баллы он стал обладателем мировых рекордов.
Анна Котова
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