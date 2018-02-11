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| | Чемпионка из Владимира назвала пять ошибок худеющих людей

Чемпионка из Владимира назвала пять ошибок худеющих людей

Вчера, 18:13
В преддверии Международного женского дня серебряная медалистка прошлогоднего Чемпионата мира по пауэрлифтингу Лариса Турлова рассказала о «подводных камнях» похудения. В воздухе уже слышится дыхание весны, и спортсменка прогнозирует, что ее земляки вот-вот потянутся в тренажерные залы для обретения стройных фигур.

Чемпионка из Владимира назвала пять ошибок худеющих людей

 

В основном мысли о стройных телах терзают представительниц прекрасного пола, они загоняют себя в жесткие сроки – сбросить -надцать килограммов к 8 Марта, к Новому году, к 1 Мая и так далее. Лариса Турлова при весе в 54 килограмма умудряется поднять 108 килограммов. При этом у нее не фигура, мечта модели – никаких выпирающих бицепсов, жилистых рук и ног и тех самых кубиков, которые украшают только мужчин-бодибилдеров и уродуют женщин. 30-летняя спортсменка решила провести ликбез в вопросах похудения и выделила пять основных ошибок.

Первое – нельзя вслепую полагаться на интернет-гуру. Лариса уточняет, что осведомленность о техниках посредством глобальной Сети не может заменить реального наставника. Только тренер может вовремя указать на ошибку и подсказать, как ее исправить. Спортсменка советует начать занятия с индивидуальным инструктором, а после переходить в группу, но вовсе игнорировать тренера нельзя.

Второе – переизбыток нагрузок скорее вредит, чем помогает. Поэтому нагрузки должны быть оптимальными, посильными и систематическими: по два-три раза в неделю с длительностью занятий до двух часов.

Третье – голодание сначала сжигает мышечную массу, а после жировые клетки. В связи с этим от экстремальных диет лучше отказаться и отдать предпочтение сбалансированному питанию.

Чемпионка из Владимира назвала пять ошибок худеющих людей

 

Четвертое – спортивное питание не панацея. Турлова подчеркивает, что сама к нему не прибегает, и выглядит при этом неплохо.

Пятое – не стоит расслабляться после первых успехов. Спортсменка уверяет, что в первый месяц потеря веса самая интенсивная, но после организм начинает «жадничать». Человек же расслабляется и перестает усиленно тренироваться, в результате чего килограммы возвращаются, и «гостей» приводят.
Дарья Светозарова
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