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| | Саночник Павличенко объяснил причины своего плохого выступления

Саночник Павличенко объяснил причины своего плохого выступления

Вчера, 18:09
Олимпийский чемпион Семен Павличенко после участия в зимних соревнованиях на Олимпиаде 2018 пожаловался, что тренер российских спортсменов Альберт Демченко запретил ему общаться с партнером по команде Романом Репиловым.

Саночник Павличенко объяснил причины своего плохого выступления

 

После зимних Олимпийских игр, которые проходили в южнокорейском Пхёнчхане, по подведенным итогам Роман Репилов занял восьмое место, а Семен Павличенко – четырнадцатое. После чего главный тренер российской сборной Альберт Демченко и запретил Павличенку общаться с Репиловым, якобы тот на Романа плохо влияет. Олимпиада-2018, которая проводится в Пхёнчхане, закончится 25 февраля.

Семен Павличенко прошедшей осенью на Кубке мира по санному спорту, который проходил в Австрии, стал золотым призером. Он преодолел дистанцию на санках с результатом 1 минута 41,771 секунды.
Пелагея Лебединская
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