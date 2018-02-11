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| | Никита Нестеров рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне

Никита Нестеров рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне

Вчера, 17:49
Российский хоккеист Никита Нестеров поведал о своих впечатлениях о проживании в Олимпийской деревне в Пхенчхане. Спортсмену и его четверым напарникам приходится жить в одной комнате в отеле.
 

Никита Нестеров рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне

 

Сильно Нестеров не расстраивается по этому поводу. «Все в одинаковых условиях, ничего особенного», - говорит он. Защитник московского ЦСКА и национальной российской сборной не может сравнить проживание ни с каким другим, потому как для него это первые Олимпийские игры. Нестерова поселили в комнату с тремя его партнерами по команде Алексеем Марченко, Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Вместе с ними также проживает игрок СКА Андрей Зубарев. Свой первый поединок сборная РФ по хоккею в рамках Игр проведет против Словакии 14 февраля.

До этого Нестеров сообщил, о чем капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин попросил российских хоккеистов перед Олимпиадой. Он просит товарищей победить в соревнованиях, сам же Александр не может участвовать: НХЛ не отпускает своих игроков на ОИ.

Никита Готский
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