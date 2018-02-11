Никита Нестеров рассказал об условиях проживания в Олимпийской деревне

Российский хоккеист Никита Нестеров поведал о своих впечатлениях о проживании в Олимпийской деревне в Пхенчхане. Спортсмену и его четверым напарникам приходится жить в одной комнате в отеле.

Сильно Нестеров не расстраивается по этому поводу. «Все в одинаковых условиях, ничего особенного», - говорит он. Защитник московского ЦСКА и национальной российской сборной не может сравнить проживание ни с каким другим, потому как для него это первые Олимпийские игры. Нестерова поселили в комнату с тремя его партнерами по команде Алексеем Марченко, Кириллом Капризовым и Михаилом Григоренко. Вместе с ними также проживает игрок СКА Андрей Зубарев. Свой первый поединок сборная РФ по хоккею в рамках Игр проведет против Словакии 14 февраля.До этого Нестеров сообщил, о чем капитан «Вашинтон Кэпиталз» Александр Овечкин попросил российских хоккеистов перед Олимпиадой. Он просит товарищей победить в соревнованиях, сам же Александр не может участвовать: НХЛ не отпускает своих игроков на ОИ.