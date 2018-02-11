На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбу

Анже Копинар, нападающий игрок команды «Лос-Анджелес Кингс», кинул по вратам соперника шайбу с резкого поворота, но Андрей Василевский быстро среагировал и, не глядя, у себя сзади поймал шайбу. Таким образом спортсмен спас врата своей команды от поражения. Матч завершился победой команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. Российскому вратарю Андрею Василевскому было дано звание наилучшего игрока матча НХЛ. Спортивные фанаты по хоккею были в восторге от игры Василевского.
На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбуСегодня, 16:30
Сегодня Никита Кучеров в составе команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» провел свой 275 матч, против «Вашингтона», забросил в ворота свою 100-ю и 101-ю шайбу в НХЛ.
В полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги "Питтсбург Пингвинз" обыграл "Тампа-Бэй Лайтнинг" со счётом 4:2. Таким образом в серии из трёх поединков
«Тампа-Бэй Лайтнинг» во время выезда одолела «Питтсбург Пингвинз» со счетом 3:1. Матч проходил в рамках полуфинальной серии Национальной хоккейной лиги.