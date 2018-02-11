На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбу

Вратарь Андрей Василевский, который играет за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», во время матча с хоккейной командой «Лос-Анджелес Кингс» словил шайбу не глядя.





Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками. Хоккейная команда «Лос-Анджелес Кингс» в таблице Западной конференции заняла восьмое место с 65 очками.

Пелагея Лебединская

Анже Копинар, нападающий игрок команды «Лос-Анджелес Кингс», кинул по вратам соперника шайбу с резкого поворота, но Андрей Василевский быстро среагировал и, не глядя, у себя сзади поймал шайбу. Таким образом спортсмен спас врата своей команды от поражения. Матч завершился победой команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. Российскому вратарю Андрею Василевскому было дано звание наилучшего игрока матча НХЛ. Спортивные фанаты по хоккею были в восторге от игры Василевского.