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| | На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбу

На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбу

Сегодня, 16:30
Вратарь Андрей Василевский, который играет за команду «Тампа-Бэй Лайтнинг», во время матча с хоккейной командой «Лос-Анджелес Кингс» словил шайбу не глядя.

На матче НХЛ вратарь российской команды не глядя поймал шайбу

 

Анже Копинар, нападающий игрок команды «Лос-Анджелес Кингс», кинул по вратам соперника шайбу с резкого поворота, но Андрей Василевский быстро среагировал и, не глядя, у себя сзади поймал шайбу. Таким образом спортсмен спас врата своей команды от поражения. Матч завершился победой команды «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:3. Российскому вратарю Андрею Василевскому было дано звание наилучшего игрока матча НХЛ. Спортивные фанаты по хоккею были в восторге от игры Василевского.


Команда «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ с 79 очками. Хоккейная команда «Лос-Анджелес Кингс» в таблице Западной конференции заняла восьмое место с 65 очками.

Пелагея Лебединская
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