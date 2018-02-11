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| | Соревнования по супегиганту на Олимпиаде пересены на 16 февраля

Соревнования по супегиганту на Олимпиаде пересены на 16 февраля

Сегодня, 14:35
Состязания по горнолыжному спорту в супергиганте на Олимпиаде в Пхенчхане перенесены с 15 на 16 февраля. Об этом сообщили в Международной федерации лыжного спорта (FIS).

Соревнования по супегиганту на Олимпиаде пересены на 16 февраля

 

Данное решение было принято по причине того, что прежде из-за непогоды соревнования лыжников в скоростном спуске перенесли на 15 февраля. До этого предполагалось, что он состоятся в воскресенье в пять часов утра по Москве. Состязания по горнолыжному спорту в рамках Олимпийских игр пройдут в Чунбоне. Также стоит отметить, что среди заявленных на супергигант находится российский спортсмен Павел Трихичев.

Ранее сообщалось, что семья из Владивостока попала в скандал на Играх: они демонстративно показали российский триколор на соревнованиях. Люди говорят, что не намерены остерегаться за флаг своей страны. Они считают, всем русским нужно сплотиться, когда на атлетов из РФ идет такое давление.
Никита Готский
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