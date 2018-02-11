Российский лыжник Денис Спицов неожиданно для себя занял четвертое место на Олимпиаде

Российский лыжник Денис Спицов в 30-километровой гонке занял четвертое место на Олимпиаде неожиданно для самого себя.

Сергей Денисов

В интервью 21-летний спортсмен честно сказал, что не ожидал от самого себя такого высокого результата в состязании с мировыми мэтрами лыжной гонки в классическом и свободном стилях. Если к молодости русского спортсмена приплюсовать то обстоятельство, что на старте он был завален норвежским гонщиком Сименом Крюгером, то результат дебютанта выглядит еще внушительней. Денису Спицову пришлось нагонять упущенные на старте секунды после падения. Затем россиянин неправильно выбрал перспективного лидера гонки и все 30 километров готовился на опережение Клибе. Он проглядел реальных лидеров трассы, что является не его, а тренерским недочетом.Неизвестно, каков был бы результат состязания, если бы тренеры серьезно отнеслись к молодому спортсмену. Первое место и золотую медаль на этой дистанции завоевал тот самый Симен Крюгер из Норвегии, который устроил кучу-малу на старте, а Денис пришел четвертым, что было неожиданностью не только для него, но для тренерского штаба.