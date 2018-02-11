Тина Канделаки отправляется в Катар посмотреть на подготовку к ЧМ-2022 по футболу

Известная российская телеведущая Тина Канделаки на своей странице в Instagram рассказала, что сейчас вылетает в Катар по приглашению генерального секретаря верховного комитета ЧМ-2022 Хасса Аль-Тавади. Там знаменитость намерена показать, как происходит подготовка к первому чемпионату по футболу на Ближнем Востоке.

Вещий Олег

Впервые ЧМ будет проходить на территории стран Ближнего Востока. Катар стал исключением, в рамках которого ЧМ-2022 состоится в зимнее время года. Это напрямую связано с тем, что на Ближнем Востоке очень жаркий климат. Из-за этого туристам просто невыносимо находиться здесь. Согласно данным МВФ, Катар – это одно из самых богатых государств во всём мире. Здесь сосредоточены большие запасы природного газа.Но из-за жаркого климата количество туристов не такое значительное, как в ОАЭ. Несмотря на это, Катар привлекает спортсменов, и за последние пару лет здесь было проведено несколько чемпионатов мира. К таковым следует отнести чемпионат мира по гандболу в 2015, по гимнастике, а также по лёгкой атлетике, который состоится в 2019. Несмотря на то, что до проведения ЧМ-2022 остаётся много времени, подготовка идёт полным ходом.Тина Канделаки 11 февраля отправляется в Катар, чтобы рассказать россиянам о том, как вообще спортивное соревнование будет проводиться зимой на Ближнем Востоке.