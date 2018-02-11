МОК заявил о "чистоте" атлетов из РФ, прибывших на Олимпиаду

МОК сообщает о «чистых» российских спортсменах, приехавших на южнокорейскую Олимпиаду. Об этом рассказали в департаменте организации комитета.

Никита Готский

Как думают в МОК, атлеты из РФ, явившиеся на Игры в Пхенчхан, являются «чистыми», но организации при этом нельзя терять бдительность. Одной из ведущих сложностей заключалась в действиях комиссии МОК, когда следовало отобрать тех спортсменов, которые не подозревались в применении запрещенных химических препаратов. Но в МОК далее считают, что российские атлеты по-прежнему остаются в группе большого риска.Ранее ТВ Швеции продемонстрировало фильм местного журналиста про допинг-систему в норвежском спорте, которая находится под контролем федераций спорта скандинавского государства. В расследовании отмечалось, что 70% олимпийских призеров Норвегии в лыжных гонках якобы страдали астмой. Известно, что прием веществ против недуга воздействует на рост мышц.