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| | Хабиб Нурмагомедов обменялся с Криштиану Роналду подарками

Хабиб Нурмагомедов обменялся с Криштиану Роналду подарками

Сегодня, 12:18
Российский боец смешанных боевых искусств из Дагестана Хабиб Нурмагомедов обменялся подарками со знаменитым лидером футбольного клуба «Реал» Криштиану Роналду. Боец подарил форварду кавказскую папаху, а получил от него мяч и майку.

Хабиб Нурмагомедов обменялся с Криштиану Роналду подарками

 

Произошла встреча между российским бойцом смешанных боевых искусств Хабибом Нурмагомедовым и мадридским форвардом Криштиану Роналду, во время которой спортсмены подарили друг другу подарки. От бойца из Дагестана Роналду получил кавказскую папаху, принимая которую футболист сказал традиционное арабское приветствие «Ас-салям алейкум». Сам лидер «Реала» подарил Нурмагомедову футбольный мяч, а также майку с собственным именным автографом.

По признанию российского бойца, они с мадридским футболистом познакомились благодаря Instagram. Там они неоднократно высказывали друг другу ободряющие слова поддержки. Весной 2018 года Хабиб Нурмагомедов в Нью-Йорке встретится Тони Фергюсоном для борьбы за чемпионство в UFC.
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