Украинский гимнаст Олег Верняев получает угрозы после фото со спортсменом из России

Известный украинский гимнаст Олег Верняев признался, что после того, как он сфотографировался со спортсменом из России Нагорным на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, на его телефон начали поступать анонимные угрозы.

Татьяна Преображенская

Гимнаст сообщил, что угрозы получал не он один. Неизвестные угрожали также украинской гимнастке Ольге Харлан и теннисистам из Украины.Совместная фотография Олега Верняева и Никиты Нагорного была сделана еще летом в 2016 году в Олимпийском поселении. После публикации фото в социальных сетях неизвестные личности посоветовали гимнасту не возвращаться в Украину. В случае, если спортсмен ослушается его поймают и «засунут медаль поглубже». Олег Верняев на Олимпийских играх в 2016 году в соревнованиях по спортивной гимнастике выборол золотую медаль.