Россия занимает шестое место после первого дня ОИ-2018

Россияне сумели завоевать бронзовую награду. Ее в копилку медалей положил шорт-трекист Семен Елистратов. Сборная из Германии обеспечила себе лидерство двумя золотыми медалями. Высшую награду своей команде принесли биатлонистка Лаура Дальмайер и прыгун с трамплина Андреас Веллингер. На второй ступеньке пьедестала по итогам первого дня оказались Голландия и Швеция. Нидерланды заполучили одну золотую награду, две серебряные медали и бронзу. В активе у шведов золото.
Буквально в спину лидерам «дышит» хозяйка Олимпиады – Южная Корея. Олимпиец Лим Хе Джуна стал первым на шорт-треке.
Ранее стало известно, что олимпийских атлетов из России назвали самыми стильными на играх в Пхенчхане. Олимпийцы решили не эпатировать публику шортами и бейсболками (хотя и имели право это сделать в виду запрета на национальную символику и гимн своей страны), а выбрали скромную и эффектную амуницию. Чего не смогли эксперты сказать об олимпийцах из Того – команда этой страны пришла на церемонию открытия в юбках.